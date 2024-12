Domingo 22/12/24 - 11h03

Na manhã deste domingo (22), avião caiu na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul.



Equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil estão no local.



Há mortos e feridos, mas o número é desconhecido, disse a polícia.



O avião seguia para Florianópolis e atingiu casa, pousada e loja.