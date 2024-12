Terça 17/12/24 - 7h17

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 16 milhões nesta terça.





No concurso do último sábado (14), ninguém levou o prêmio máximo.



A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h – saiba como fazer a sua aposta online.