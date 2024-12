Choque de motos, na Roça do Mato, fere homens de 38 e 17 anos

Segunda 23/12/24 - 9h23

Do Samu, segunda-feira, 9h20m:







O SAMU foi acionado por volta das 18h30, nesse domingo (22), na Fazenda Roça do Mato, em São João Paraíso, para atender vítimas de uma colisão entre duas motos.



Um homem de 38 anos apresentava trauma de tórax e estava em estado grave e um adolescente de 17 anos apresentava escoriações pelo corpo e dor na clavícula.



As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital de São João do Paraíso.