Mega de sábado será de 45 milhões de reais. Ninguém acertou com os números 02 – 05 – 17 – 24 – 38 – 57

Quinta 08/05/25 - 20h45

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (9), e o prêmio principal acumulou.



Agora, a estimativa é que o próximo sorteio, marcado para sábado (10), pague R$ 45 milhões.



Os números sorteados foram: 02 – 05 – 17 – 24 – 38 – 57.



Embora o prêmio principal não tenha saído, 119 apostas acertaram cinco números (quina) e vão receber R$ 25.909,13 cada.



Já a quadra teve 6.632 ganhadores, com prêmio individual de R$ 664,13.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site/aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.