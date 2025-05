Boa notícia: carne do Brasil enviada aos Estados Unidos registrou enorme aumento em abril. País pode virar o maior produtor mundial já em 2026

Sexta 09/05/25 - 7h14

Em abril último, as exportações brasileiras de carne bovina para os Estados Unidos registraram um aumento expressivo de 498% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.



O volume exportado saltou de aproximadamente 8 mil toneladas em abril de 2024 para cerca de 48 mil toneladas no mesmo período deste ano .



Esse crescimento surpreendeu o setor, especialmente diante da imposição de novas tarifas pelo governo dos EUA.



Em janeiro, Washington aplicou uma tarifa adicional de 10% sobre a carne bovina brasileira, elevando o total de tarifas para 36,4% em vendas fora da cota anual de 65 mil toneladas, que já havia sido preenchida no início do ano .



A alta nas exportações é atribuída à escassez de gado nos Estados Unidos, que enfrenta o menor nível de oferta em 80 anos, impulsionando a demanda por carne importada.



Além disso, o custo da carne bovina brasileira permanece competitivo, mesmo com as tarifas adicionais, devido ao preço mais elevado da carne nos EUA .



Com esse desempenho, os Estados Unidos consolidam-se como o segundo maior mercado para a carne bovina brasileira, respondendo por 14% das exportações do setor no primeiro quadrimestre de 2025 .



O Brasil, já líder em exportações globais de carne bovina, caminha para se tornar o maior produtor mundial até 2026, segundo estimativas da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) .