BR-251 teve mais dois acidentes: num deles, motorista morreu, lançado contra a pista, ou atropelado

Quinta 15/05/25 - 11h40

Mais dois acidentes na BR-251:Na madrugada de hoje, 15 de maio, no trecho de Francisco Sá, um caminhão carregado de bois tombou.O motorista, de 45 anos, foi encontrado morto, fora da cabine.A Polícia não sabe se ele morreu lançado na pista, no acidente, ou se foi atropelado depois.O segundo acidente foi em Salinas, na noite de ontem: caminhão carregado com batata-doce também tombou.O motorista foi levado a hospital.