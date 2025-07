Brasília trabalha com a informação de que novas sanções dos Estados Unidos ocorreriam nas próximas horas ou dias, com base na Lei Magnitsky

Sábado 26/07/25 - 6h23

O noticiário em Brasília, neste sábado, diz em resumo:



- O governo dos Estados Unidos, por ordem do presidente Donald Trump, avalia usar a Lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal — especialmente aqueles que participaram de decisões contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.



- A estratégia incluiria sanções econômicas, bloqueio de bens, restrições bancárias globais e suspensão de vistos.



- As medidas ainda estaria em análise e devem ser anunciadas na próxima semana.







A Lei Magnitsky foi criada em 2012 para punir casos graves de corrupção ou violações de direitos humanos.



A proposta pode incluir o congelamento de bens, proibição de entrada nos EUA, restrições bancárias e impacto em instituições que tenham relações comerciais com os magistrados brasileiros.



Os primeiros anúncios podem ocorrer na próxima semana.





Embora não confirmada oficialmente, a ação viria após a revogação de vistos de ministros do STF por decisão de Trump, que classificou o processo contra Bolsonaro como “caça às bruxas”.