Acampamentos estão proibidos em Brasília no raio de 1 km ao redor da Praça dos 3 Poderes e defronte aos quartéis

Sábado 26/07/25 - 14h26

Neste sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a instalação de acampamentos ou qualquer forma de obstrução em um raio de 1 quilômetro ao redor da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e em frente aos quartéis das Forças Armadas, em Brasília.



A decisão ocorreu após o deputado federal Hélio Lopes, do PL-Rio, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, montar uma barraca na praça e anunciar uma “greve de silêncio” contra medidas do STF.



Outros parlamentares também aderiram à ação, o que levou à retirada por determinação judicial.



Moraes destacou que a Praça dos Três Poderes é considerada área de segurança institucional e não pode ser transformada em palco de manifestações com potencial de intimidação ao STF – especialmente em um momento em que réus por tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados.





O ministro argumentou que essa medida visa inibir qualquer repetição dos acampamentos que antecederam os atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes depredaram prédios dos Três Poderes em Brasília.



A decisão prevê que, em caso de resistência ou desobediência à ordem judicial, os manifestantes poderão ser presos em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal ou pela Polícia Federal.



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, foram intimados a cumprir a determinação, garantindo o uso das forças de segurança para impedir novas ocupações no local.