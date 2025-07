Noticiário registra que sanções em estudo também podem alcançar integrantes do Palácio do Planalto

Sábado 26/07/25 - 6h42

O presidente norte-americano Donald Trump estuda "impor sanções contra autoridades do governo brasileiro" e ministros do Supremo Tribunal Federal - registra também o noticiário internacional.



Segundo fontes ligadas à Casa Branca, "as sanções podem incluir restrições de visto a integrantes do Palácio do Planalto, ministros do STF e seus familiares", além de possíveis punições econômicas com base em leis norte-americanas que visam punir violações de direitos e corrupção.



A iniciativa é articulada por parlamentares próximos de Trump.





O presidente Lula classificou a proposta como "interferência inaceitável em assuntos internos do Brasil".



Em nota, o Palácio do Planalto tem repetido que eventuais sanções serão tratadas por vias diplomáticas e jurídicas.