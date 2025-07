Escalada de atritos pode chegar ao rompimento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil, fato inédito na história

Sábado 26/07/25 - 6h31

A escalada de atritos entre os governos dos Estados Unidos e o Brasil, retratada pelo noticiário deste sábado, pode chegar até o rompimento de relações diplomáticas entre os 2 países, fato inédito.



Segundo o noticiário nas capitais, o governo de Donald Trump estuda aplicar novas sanções contra o Brasil com base na Lei Magnitsky, incluindo restrições a serviços bancários, bloqueio de bens, suspensão de vistos e até - fato extremo - al suspensão das relações diplomáticas entre os dois países.



As penalidades podem alcançar empresas que mantêm vínculos comerciais com os alvos, diz o noticiário.





A resposta do governo brasileiro tem sido também incisiva:



O presidente Lula criticou a postura americana como "chantagem inaceitável" e reafirmou a independência do Judiciário.





As restrições poderão afetar setores como exportação, tecnologias financeiras e comércio digital.