Taxação de produtos brasileiros pela Venezuela movimenta a diplomacia dos 2 países

Sábado 26/07/25 - 7h14

Exportadores de Roraima estão preocupados com mudança repentina adotada pelo governo da Venezuela.



Produtos brasileiros que antes entravam no país vizinho sem qualquer imposto começaram a ser taxados na fronteira.



Segundo empresários da região, as cobranças começaram no último dia 18 de julho, sem aviso prévio.



A medida afeta diretamente produtos como farinha de trigo, açúcar, margarina e cacau — alguns deles com tarifas que passam de 40%.



Desde 2014, o Brasil e a Venezuela têm um acordo bilateral que isenta de taxas os produtos que têm certificado de origem.



O acordo faz parte do tratado da ALADI — Associação Latino-Americana de Integração.



O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Caracas está em contato com autoridades venezuelanas para entender o motivo da mudança e tentar reverter as cobranças.



O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços também acompanha o caso, que pode afetar fortemente a economia de Roraima.



Cerca de 70% das exportações do estado têm como destino a Venezuela.



A Federação das Indústrias de Roraima está reunindo informações e cobrando explicações para evitar prejuízos maiores aos produtores e exportadores brasileiros.