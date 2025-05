Carro com mãe, de 28 anos, e filha, de 6, capotou a caminho de distrito de M. Claros, às 9h da noite de ontem

Quinta 15/05/25 - 14h46

14h45m, quinta-feira, do Samu:



Na noite desta quarta-feira, 14, por volta das 21h, o SAMU foi acionado para prestar atendimento às vítimas de um capotamento na estrada de São João da Vereda, distrito de Montes Claros.



As duas pacientes do sexo feminino têm 28 e 6 anos respectivamente e são mãe e filha.





A criança se queixava de dor na pelve e na coxa e tinha um trauma na face, já a mãe relatou sentir dores no abdômen e na face.



A equipe da USB 05 prestou o atendimento pré-hospitalar às vítimas e as encaminhou para a Santa Casa de Montes Claros.



