STF bloqueia as contas bancárias, cartões de crédito, chaves PIX e outros bens de senador

Sábado 26/07/25 - 19h43

O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio das contas bancárias, cartões de crédito, chaves Pix e outros bens do senador Marcos do Val, do Podemos‑ES.



A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes.



A causa apontada pelo tribunal é o descumprimento de medidas cautelares impostas ao parlamentar, que viajou para os Estados Unidos mesmo com passaportes suspensos pela Corte.





A defesa informou que a filha do senador também teria sido afetada pelas restrições, mas o STF – em nota oficial – esclareceu que o bloqueio atinge exclusivamente o próprio senador.





O senador é alvo de investigação suspeito de integrar grupo que teria agido para intimidar agentes da Polícia Federal e tentar interferir em apurações ligadas à tentativa de anular as eleições de 2022.







O senador Marcos do Val nega qualquer irregularidade.



Em vídeo gravado nos Estados Unidos, afirma que avisou previamente o STF, o Senado e o Itamaraty sobre a viagem, realizada durante o recesso parlamentar, acompanhada da filha, sem intenção de fuga.