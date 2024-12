Brasil registrou quase 8,5 milhões de pedidos de demissão no ano de 2024

Quarta 25/12/24 - 22h49

O Brasil teve quase 8,5 milhões de pedidos de demissão em 2024.O recorde é histórico e tem a ver com mudanças no comportamento, especialmente entre os mais jovens.Bares e restaurantes enfrentam dificuldades para reter funcionários devido à exigência de horários noturnos e trabalho nos fins de semana.Jovens agora escolhem mudanças de emprego, contrastando com gerações anteriores que preferiam carreiras longas em uma única empresa.A rotatividade é uma tendência.