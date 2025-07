Além da União Europeia, acordos dos Estados Unidos foram firmados com Japão, Reino Unido, Filipinas e Indonésia

Segunda 28/07/25 - 6h56

Países que já fecharam acordos tarifários com os Estados Unidos:





Até o momento, além da União Europeia, os Estados Unidos firmaram acordos semelhantes com:



Japão, com tarifa recíproca de 15% sobre produtos japoneses, reduzindo a ameaça anterior de 25%, e com compromisso de investimento de 550 bilhões de dólares, favorecendo indústrias como automotiva e energia.





Reino Unido, com um acordo preliminar conhecido como Economic Prosperity Deal, que abre caminho para negociações tarifárias entre os dois países.





Há acordos com Filipinas e Indonésia, em que foram anunciadas tarifas recíprocas de 19%, como parte da estratégia comercial dos EUA antes de 1º de agosto.