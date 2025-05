Influenciadora nos Estados Unidos diz que a mãe, solteira, teve flerte com o agora papa, quando tinham ao redor dos 19 anos. "É o Bob!"

Domingo 11/05/25 - 7h35

Vídeo publicado recentemente pela influenciadora norte-americana gera grande repercussão ao sugerir que sua mãe teria tido possível flerte, um envolvimento amoroso, superficial e breve, com o agora papa Leão 16, na juventude deles, quando ela tinha 19 anos .



Na gravação, a influenciadora e familiares reagem com surpresa à suposta revelação, acompanhada da legenda:



"A reação real da minha família ao descobrir que o próximo Papa é ex-affair da minha mãe quando ela tinha 19 anos".





Apesar do tom humor, a gravação é interpretada por muitos como verídica, alcançando milhões de visualizações nas redes sociais.



No entanto, veículos de imprensa esclareceram que o vídeo é uma encenação criada pela influenciadora Melcher, conhecida por produzir conteúdos satíricos que misturam fatos reais com ficção para entreter e provocar discussões online.





Em outras ocasiões, ela já afirmou ter participado de situações inusitadas, como quedas durante eventos esportivos, sempre com o objetivo de entreter seu público.



Daí a necessidade, permanente, de verificar a veracidade das informações compartilhadas nas redes sociais e de compreender o contexto por trás de conteúdos virais, especialmente quando envolvem figuras públicas de relevância.