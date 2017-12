Através de seu twitter oficial, o Atlético anunciou que rescindiu amigavelmente o contrato do clube com Fred. Nos últimos dias, o atacante havia sinalizado interesse em deixar o clube, que recentemente também acertou a contratação de Ricardo Oliveira, que estava no Santos.

CRUZEIRO

Nesta última semana, Flamengo e Fluminense entraram em contato com Fred para tentar sua contratação para 2018. O Cruzeiro também estaria no páreo. Contratado em 2016 pelo Atlético, Fred disputou 83 jogos com a camisa do Galo, marcou 41 gols e conquistou o título mineiro de 2017, onde também foi o artilheiro com 10 gols.

CONFIRMADO

(No começo da tarde, foi confirmado: o centroavante Fred vestiu a camisa do Cruzeiro. Em vídeo postado nas redes sociais, o atacante se dirigiu aos torcedores do Cruzeiro -"Estou aqui com muita felicidade para expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, em especial, a Itair Machado e a Wagner [Pires] por realizarem meu desejo de voltar para minha casa. Tenho certeza que esse ano vamos comemorar muitos gols juntos e títulos importantes", disse o artilheiro.