O secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, alertou mais uma vez para o futuro perigoso do conflito com a Coreia do Norte. “Tempestades estão se formando sobre a Península da Coreia”, disse Mattis. Em evento do Exército americano na Carolina do Norte, o secretário também lembrou os soldados americanos de sua importância neste momento de tensão nuclear.

Porém, ressaltou mais uma vez que as demonstrações de força militar devem ser acompanhadas pela diplomacia. “Meus jovens soldados, a única maneira de os diplomatas falarem com as autoridades e serem levados a sério é se vocês estiverem prontos para ir”, afirmou o secretário. O discurso de Mattis seguiu a imposição pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas de mais um pacote de sanções contra a Coreia do Norte.