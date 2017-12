Laudo de 2 médicos legistas encaminhado à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indicou que não há empecilho para que o deputado e ex-governador Paulo Maluf, de 86 anos, cumpra pena na penitenciária da Papuda, onde está desde sexta-feira. A recomendação é que tenha acompanhamento adequado.

Maluf foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado, acusado de lavagem de dinheiro. O juiz Bruno Macacari, responsável pela execução da pena de Maluf, elaborou 4 perguntas aos peritos. O laudo afirma que Maluf sofre de doença grave e permanente.

A defesa alega que Maluf sofre de problemas como câncer de próstata, hérnia de disco, deficiência cardíaca e movimentos limitados. Por isto, pede que o deputado cumpra a pena em prisão domiciliar. O laudo do IML servirá de base para a Justiça decidir definitivamente sobre o pedido para cumprir a prisão domiciliar - o pedido já foi negado, mas pode ser reanalisado.

Ainda ontem, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, negou habeas corpus para Maluf, onde advogados alegam a prescrição dos crimes pelos quais foi condenado.