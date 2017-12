O Ministério do Trabalho divulgou hoje que o Brasil fechou 12.292 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro deste ano, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é a diferença entre as contratações, que somaram 1.111.798, e o de demissões no mês passado, que totalizaram 1.124.090.

INTERROMPIDA

Com o resultado de novembro, foi interrompida uma série de 7 meses seguidos (entre abril e outubro deste ano) em que as contratações superaram as demissões. O resultado foi o pior desde março de 2017, quando os desligamentos somaram 57.625.

REGRAS

Novembro foi o 1º mês em que entraram em vigor as novas regras trabalhistas, com a possibilidade de contratos de trabalho intermitente e com jornada parcial. Os dados do Caged de novembro já incluem as novas formas de contrato.