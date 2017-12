O Ministério da Saúde revela que, entre 2006 e 2016, a taxa de contágio pelo vírus da Aids entre os brasileiros aumentou, sobretudo entre homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Nesta categoria, o crescimento foi de 33% no período. Em 2016, a proporção foi 22 diagnósticos confirmados em homens para cada 10 casos em mulheres.

TRIPLICOU

Além disto, a incidência quase triplicou entre os homens de 15 a 19 anos, passando de 2,4 casos por 100 mil habitantes para 6,7 casos na década analisada. Entre os homens com 20 a 24 anos, a taxa passou de 16 casos de Aids por 100 mil habitantes, em 2006, para 33,9 casos em 2016.

MULHERES

Já entre as mulheres, constatou-se um aumento da doença entre jovens de 15 a 19 anos, grupo que teve a taxa elevada de 3,6 casos para 4,1. Entre idosas acima dos 60 anos, a taxa passou de 5,6 para 6,4 casos por 100 mil habitantes. Atualmente, 830 mil brasileiros de todas as idades têm o vírus da Aids.