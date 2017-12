Depois de aumentar de 5 para 10, a meteorologia diminuiu para 7mm a chuva que vê (90% de chances) para M. Claros no último dia do ano, domingo.

CASA

Há 80% de chances de chover 5mm hoje e 8mm amanhã. Em 1º de Janeiro, a chance de chover 9mm é de 75%. Até lá, a temperatura máxima atinge a casa dos 32/33 graus.

PANCADAS

Para hoje, a previsão é de “sol e aumento de nuvens de manhã; pancadas de chuva à tarde e à noite”. No momento, 9h, novamente faz sol e calor e a temperatura é de 23 graus nos estúdios da Rádio 98 FM, Alto dos Morrinhos, na Vila do Rádio

ESTIMULAR

Hoje, analistas meteorológicos ficaram mais animados com a chance de chuva para o Norte de Minas: "Frente fria que chega pelo Rio Grande do Sul terá um papel importante no começo de 2018, pois deve se deslocar até o litoral do Espírito Santo e estimular a chuva no Norte de Minas e parte do Nordeste do País".

NOVA

Em função desta frente fria, a meteorologia admite nova rodada de chuvas em M. Claros, de terça a sexta feira da semana que vem, com acumulado de 108mm: 17mm terça (75%), 26mm quarta (90%), 29mm quinta (90%) e 36mm sexta, também com 90% de chance.