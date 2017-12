O IBGE divulgou hoje que o desemprego no Brasil ficou em 12% no trimestre encerrado em novembro. É a menor taxa do ano, mas a maior para o período de setembro a novembro de toda a série histórica, iniciada em 2012.

RECUOU

No período de setembro a novembro deste ano, o país tinha 12,6 milhões de desempregados. Em relação ao trimestre anterior, de junho a agosto, a taxa de desocupação recuou 0,6 ponto percentual.

ESTABILIDADE

Na comparação com o mesmo trimestre de 2016, quando a taxa ficou em 11,9%, houve estabilidade. A população ocupada (91,9 milhões) cresceu 1% em no trimestre setembro/outubro/novembro em relação ao trimestre anterior.