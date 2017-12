A Petrobras anunciou mais um aumento de 1,90% no preço da gasolina e uma alta de 0,40% no preço do diesel comercializados nas refinarias. Os reajustes estão valendo a partir de amanhã.

ACUMULA

Desde julho, a Petrobras adota nova política de reajuste de preços para, segundo a petroleira, acompanhar o mercado internacional. O reajuste se refere aos preços para as refinarias. O repasse ou não do aumento para o consumidor final depende dos postos de combustíveis.