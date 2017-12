Dados do Ministério da Saúde mostram que a epidemia de sífilis que atinge o Brasil fez o número de mortes infantis e fetais pela doença congênita (transmitida pela mãe) triplicar em 10 anos.

MORRERAM

Em 2006, foram 477 casos de crianças infectadas pela bactéria que morreram ainda no útero da mãe, nasceram mortas ou não resistiram à doença até um ano após o parto. No ano passado, este número passou para 1.499 bebês. O índice só não é maior do que o registrado em 2015 (1.620).

COMPORTAMENTO

Segundo o Ministério da Saúde, o surto e o aumento da mortalidade por sífilis congênita estão associados à falta de penicilina no mercado, crescimento do comportamento sexual de risco no país, falhas na assistência à gestante e resistência de alguns profissionais de saúde em utilizar o medicamento indicado por risco de reação anafilática.