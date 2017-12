O salário mínimo dos brasileiros vai aumentar 17 reais em 2018 e passará a ser de R$ 954,00 a partir do dia 1º de janeiro, segunda-feira. O decreto que reajusta valor do salário mínimo foi assinado hoje pelo presidente Michel Temer.

MENOR

O salário mínimo atual é de R$937,00. O valor divulgado é R$ 11 menor do que o previsto inicialmente no orçamento de 2018, aprovado no Congresso, no valor de R$ 965