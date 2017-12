São estas as manchetes dos jornais neste sábado, 30 de dezembro de 2017, Dia da Sagrada Família: Folha de São Paulo: “Doria tem 53% de suas promessas travadas”; O Estado de São Paulo: “Congresso isenta empresas e governos perdem R$ 9 bi”;

IPVA

O Tempo (Belo Horizonte): “Estado flexibiliza prazo do IPVA dos servidores”; O Globo (Rio): “Pezão pretende zerar o rombo e prevê tomar mais medidas amargas”;

SALÁRIO

Jornal do Commercio (Recife): “Salário mínimo de R$ 954,00”; O Liberal (Belém): “Mínimo vai subir para R$ 954 no próximo ano”;

MENOR

Jornal Extra (Rio): “Salário mínimo terá o menor reajuste dos últimos 24 anos”; Correio Braziliense (Brasília): “Mundo aposta no Brasil como maior produtor agrícola”.