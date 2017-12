Sáb 30/12/17 - 14h - Remédio derivado da maconha será produzido no Piauí

O governo do Piauí autorizou a produção de canabidiol, substância presente na planta da maconha, a Cannabis sativa. Os estudos e o processamento da substância ficarão a cargo do Centro Integrado de Reabilitação e das universidades federal e estadual.

PRIMEIRO

O trabalho deve começar no início de 2018 e deve beneficiar pessoas que sofrem com convulsões e epilepsias. Com a liberação, o Piauí se torna o 1º estado brasileiro a liberar a produção do canabidiol.

PROCURA

Tanto no Piauí, quanto em outras partes do Brasil, muitas ações tramitam no judiciário envolvendo pessoas que pedem o direito de cultivar maconha em casa para retirar a substância visando o uso medicinal. Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros