Voltaram a funcionar os radares de controle de velocidade que estavam desativados desde novembro em todo o Brasil. O Dnit informou que todos os 3.005 aparelhos do País estão ativados, incluindo os cerca de 900 instalados em Minas Gerais, estado com a maior malha rodoviária.

MINAS

Os equipamentos foram desativados na 2ª quinzena de novembro. Em Minas, os radares ficam espalhados por 26 rodovias sob administração do Dnit. A maior parte está concentrada na BR–116, com 211 radares, e na BR–381, com 144, seguida da BR–365, com 103 radares, e da BR–354, com 65.

MÓVEIS

A Polícia Rodoviária Federal informou que, além dos aparelhos do Dnit, que são fixos, há também os radares móveis, usados pelos policiais em pontos aleatórios das rodovias federais.