Os mineiros que deixaram ou vão deixar o estado em busca das praias no litoral do Sudeste e do Nordeste do Brasil devem enfrentar chuva durante o feriadão de Réveillon. De acordo com meteorologistas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as chances de chuva são mais fortes para hoje e amanhã.

BAHIA

No Sul da Bahia e no litoral do Espírito Santo, a chuva deverá se intensificar a partir de 1º de janeiro e na volta do feriado. Portanto, o Réveillon nas praias preferidas dos mineiros deve ser de chuva.

1º DIA

Já o 1º dia do novo ano deve começar muito instável em todo o Sudeste do Brasil. A previsão para Minas, Rio, Espírito Santo e boa parte de São Paulo é de sol forte, calor e pancadas de chuva à tarde e à noite.