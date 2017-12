A Prefeitura e os centros de saúde de Montes Claros não funcionarão no feriado de Ano Novo. Até o fim do feriado estará de plantão o hospital Alpheu de Quadros, 24 horas. O comércio lojista de Montes Claros também não funcionará.

FECHADAS

As agências dos Correios e lotéricas estarão fechadas. A coleta de lixo promete ser normal no feriado. No mercado central o atendimento, amanhã, será até o meio-dia, mas não haverá atendimento dia 1º de janeiro.