O estado da Califórnia começou 2018 vendendo maconha para fins recreativos. Na capital do estado teve até fila em frente a uma das 50 lojas recém-licenciadas para a venda.

SEXTO

A lei que libera a venda da droga para fins recreativos chega duas décadas depois que a Califórnia legalizou o uso da maconha para fins medicinais. A venda pode ser feita para adultos com idade a partir de 21 anos. A Califórnia é o 6º estado dos EUA a permitir a permitir a comercialização da maconha.

PRIMEIROS

Colorado, Washington, Oregon, Alasca e Nevada foram os primeiros a introduzir as vendas de maconha para uso recreativo de forma regulada, licenciada e tributada pelo governo.