Ter 02/01/18 - 14h - Um a cada 3 casamentos termina em separação no Brasil, segundo o IBGE

Dados do IBGE mostram que um a cada 3 casamentos termina em separação no Brasil e que o número de dissoluções disparou entre 1984 e 2016.

SEPARAÇÕES

Em 1984, representavam cerca de 10% do universo de casamentos, com 93,3 mil divórcios. Esta correlação saltou para 31,4% em 2016 – com 1,1 milhão de matrimônios e 344 mil separações.

LEI

Apesar de a Lei do Divórcio vigorar desde 1977, os dados sobre o tema só começaram a ser incluídos nas estatísticas anuais de Registro Civil na década seguinte. Até aquele ano, o desquite era o dispositivo legal, mas não possibilitava uma nova união formal.

DIVÓRCIOS

O levantamento aponta mais de 7 milhões de dissoluções registradas no País entre 1984 e 2016, ou 580 divórcios por dia, ante 29 milhões de matrimônios. No período, os casamentos subiram 17%. Já os divórcios aumentaram 269%.

