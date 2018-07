O Cruzeiro busca, hoje às 21h45, a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro diante do Corinthians, na Arena Corinthians. Quarto colocado, com 24 pontos, o time celeste subirá para 3º caso ganhe em São Paulo.

Isto porque o Internacional, que soma 26 pontos, enfrentará o América somente amanhã, às 20h, no Independência. Durante a paralisação para a Copa do Mundo, a Raposa já teve uma prévia sobre o Corinthians.

Nos 2 amistosos entre os clubes, os paulistas venceram por 2 a 0, no Mineirão, e houve empate por 2 a 2, na Arena Corinthians. Mas o Cruzeiro vem de 2 boas vitórias no Brasileirão: 3 a 1 sobre o América e 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense. A escalação da Raposa não foi divulgada.