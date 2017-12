Confira as manchetes dos jornais neste sábado, 23 de dezembro de 2017, antevéspera do Natal e Dia de São João Câncio: Folha de São Paulo: “Demanda alta move acordo entre Boeing e a Embraer”; O Estado de São Paulo: “Governo libera R$ 1,2 bi para gastos sociais de prefeituras”;

AMEAÇA

O Tempo (Belo Horizonte): “Servidor ameaça parar após parcelamento do 13º”; O Globo (Rio): “Meirelles: reforma influencia mais o PIB que rebaixamento”; Diário de Pernambuco (Recife): “Boeing e Embraer negociam fusão”;

PIS/PASEP

O Dia (Rio): “Saque do PIS/Pasep é liberado para quem tem mais de 60 anos”; Agora São Paulo: “Todos os idosos poderão sacar a grana extra do PIS”; Diário de São Paulo: “Temer reduz para 60 anos a idade de saque do PIS/Pasep”.