Classificado diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Cruzeiro disputará o tricampeonato e uma gratificação acumulada de R$ 35,8 milhões. Este é o valor do prêmio que será pago ao vencedor da edição de 2018. Trata-se de uma valorização de 100% no montante destinado ao vencedor da final da Libertadores.

DOBRADO

O principal campeão continental receberá US$ 6 milhões (R$ 19,8 milhões) pela conquista. O prêmio para o vice também será dobrado, de US$ 1,5 milhão para US$ 3 milhões (R$ 9,9 milhões). No caso da Raposa, a vaga na fase de grupos já garante o depósito de US$ 1,8 milhão (R$ 5,9 milhões) nos cofres da equipe mineira.