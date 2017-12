A conta de luz deverá ter alívio em janeiro, quando a cobrança adicional das bandeiras tarifárias deverá cair em relação a dezembro, devido a chuvas mais favoráveis na região das hidrelétricas no início do verão.

AMARELA

Janeiro de 2018 deverá começar com bandeira tarifária amarela, que gera custo extra de 1 real a cada 100 kilowatts-hora consumidos, contra 3 reais da bandeira tarifária vermelha nível 1, vigente em dezembro.

VERDE

São poucas as chances de a bandeira tarifária verde ser adotada, Ela não gera cobranças adicionais e é acionada quando a oferta de geração de energia é mais favorável.