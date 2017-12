São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2017, Dia de Santo Estêvão e da Lembrança: Folha de São Paulo: “70% dos brasileiros são contra as privatizações”; O Estado de São Paulo: “Soltura de presos expõe divisão dentro do Supremo”;

ELEITOR

Estado de Minas: “Congresso ignora eleitor”; Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Reforma derruba ganho real em acordos salariais”; O Tempo (Belo Horizonte): “Famílias cobram justiça para desaparecidas”;

ECONOMIA

O Globo (Rio): “Analistas já preveem alta de até 3% do PIB em 2018”; Valor Econômico (São Paulo): “China lidera aquisições no país e busca novos setores”; Diário de são Paulo: “Temer joga a responsabilidade para deputados”.