Estudo da consultoria TR Soluções diz que o consumidor residencial brasileiro terá de lidar com dois anos de reajustes na energia bem acima da inflação. As causas apontadas são um regime de chuvas insuficiente para compensar períodos de seca e o aumento dos encargos sociais. Na média, as tarifas devem fechar 2017 com alta de 14% e subir 9,4% em 2018.

INFLAÇÃO

A expectativa é que o IPCA (inflação oficial) fique abaixo de 3% em 2017 e em 4% no ano que vem. De acordo com o estudo, em algumas regiões do Brasil, as tarifas podem pesar ainda mais no bolso. Na média, a maior alta deve ser registrada na região Sul (+10,7%), seguida pelo Sudeste (+9,3%).

RACIONAMENTO

A previsão da TR Soluções inclui algumas premissas: as diferentes bandeiras esperadas ao longo do ano, os reajustes previstos para as principais distribuidoras e o regime de chuvas para o período. Embora concordem que o quadro é dramático, analistas descartam ameaça de racionamento.

