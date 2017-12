Contratado pelo Cruzeiro, o atacante Fred fechou contrato de 3 anos com a Raposa. A despesa do Cruzeiro com o jogador de 34 anos pode superar os R$ 45 milhões no final de seu contrato. A princípio, Fred receberá salário inicial de R$ 500 mil, gerando um total de R$ 18 milhões ao fim dos 3 anos de vínculo com a Raposa.

ENGORDAR

Além disto, receberá R$ 3 milhões de luvas por acertar seu retorno à Toca. Se contabilizadas o cumprimento de eventuais metas como gols, artilharia e títulos conquistados, Fred poderá engordar seu salário para até R$ 900 mil mensais. Isto significa uma possibilidade das despesas com o jogador chegarem aos R$ 45,4 milhões ao final do contrato, incluindo aí as luvas e um eventual pagamento de multa ao Atlético.