A partir de 2018, o vício em videogames poderá ser classificado como um transtorno mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A OMS pretende incluir o vício em jogos eletrônicos na próxima edição da Classificação Internacional das Doenças que será publicada no ano que vem.

TECNOLOGIA

Se for incluída, será a primeira doença ligada à tecnologia a entrar na lista da OMS. O vício em videogames deve ser inserido na categoria de “distúrbios devido a um comportamento dependente”, a mesma em que está incluído o vício em jogos de azar.

DISTÚRBIO

Entre os sintomas para um possível diagnóstico está a prioridade que a pessoa dá ao vídeo-game. Se o aparelho estiver acima de outros interesses cotidianos, isso poderá ser um indício de que a pessoa sofre do distúrbio.