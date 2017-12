Confira as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2017, Dia de São João Evangelista: Folha de São Paulo: “Violência barra Correios em um terço de São Paulo”; O Estado de São Paulo: “Vendas de Natal têm melhor desempenho em sete anos”;

O Tempo (Belo Horizonte): “Sem verba para salários, Estado anuncia concursos”; Estado de Minas: “Novas regras para táxi preocupam motoristas”; O Globo (Rio): “Com avanço da Lava-Jato, governo acelerou indulto”;

O Liberal (Belém): “Em resposta à Venezuela, Brasil decide expulsar principal diplomata do país”; Jornal do Commercio (Recife): “Comércio tem melhor Natal desde 2010”.