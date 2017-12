Estudo da Receita Federal mostra que a carga tributária total do Brasil chegou a 32,38% do PIB em 2016. Foi o 2º ano consecutivo em que houve aumento da carga tributária em relação ao PIB.

MAIOR

Assim, o patamar de impostos cobrados da população, em relação ao crescimento da economia, é o maior desde 2013, quando a carga tributária foi de 32,56% do PIB.A arrecadação de tributos somou R$ 2,02 trilhões em 2016, segundo a Receita, ao mesmo tempo em que o PIB foi de R$ 6,3 trilhões.

REPATRIAÇÃO

O dado inclui a arrecadação do governo federal, dos estados e dos municípios no ano passado. O aumento da carga tributária em 2016 está vinculado à repatriação de ativos brasileiros no exterior, de acordo com a Receita.