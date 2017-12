Qui 28/12/17 - 13h - Prazo para saque do PIS/Pasep ano-base 2015 termina hoje e não será prorrogado

Termina hoje o prazo para o saque do abono do PIS/Pasep ano-base 2015. O Ministério do Trabalho informou que o prazo não será novamente prorrogado e que, até o fim de novembro, 1,4 milhão de pessoas ainda não tinham retirado o dinheiro a que têm direito. O número equivale a 5,8% dos beneficiários.

PROPORCIONAL

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o site da Caixa e do Banco do Brasil. Basta inserir o CPF ou o número do PIS/Pasep e a data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é ligar para a central de atendimento Alô Trabalho, que atende pelo 158. O dinheiro a receber é proporcional à quantidade de meses de trabalho com carteira assinada em 2015. Quem trabalhou o ano todo saca o abono integral. Os pagamentos vão de R$ 79 a R$ 937.

