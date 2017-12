O piso salarial dos professores da rede pública do Brasil aumentará 6,81% em 2018. O reajuste foi anunciado pelo Ministério da Educação. Com o índice, professores da rede pública de ensino devem passar a receber pelo menos R$ 2.455,35 por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INFLAÇÃO

O índice é 4,01% acima da inflação prevista para este ano, que é de 2,8%, segundo o Banco Central. A lei que institui o salário mínimo da categoria, de 2008, afirma que o piso deve acompanhar o reajuste do valor custo-aluno do Fundeb. Quando a lei foi aprovada, 37% dos professores do Brasil recebiam menos do que o piso. O ministério não informou quantos municípios ainda não pagam o valor completo.