Conselho de Segurança da ONU fecha as portas, hoje, para decidir sobre o conflito, iminente, entre Venezuela e a vizinha Guiana. Estados Unidos confirmam exercícios militares e Venezuela diz que é "provocação infeliz"

Sexta 08/12/23 - 7h09

O Conselho de Segurança da ONU realizará reunião nesta sexta-feira (8) para tratar da tentativa da Venezuela de anexar o território de Essequibo, ocupado pela Guiana.



A reunião será a portas fechadas, exclusiva para os 15 países membros do Conselho de Segurança, que incluem cinco membros permanentes com poder de veto - EUA, Reino Unido, China, Rússia e França.



O atual presidente rotativo do Conselho é o Equador.



Os Estados Unidos anunciaram exercícios militares aéreos em conjunto com a Guiana.



O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, classificou a ação dos EUA como uma "provocação infeliz" em favor da ExxonMobil, empresa petrolífera que opera na Guiana.