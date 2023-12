Maduro embarca para a Rússia, que arma a Venezuela; Brasil envia 2 mil militares e 28 veículos blindados para a fronteira; ONU, nem a portas-fechadas, decidiu nada

Sábado 09/12/23 - 16h08

Neste fim de semana, o presidente Nicolás Maduro viajará a Moscou para se reunir com o presidente russo Vladimir Putin.



Sai atrás de apoio, especialmente militar, em meio à crescente tensão com seu plano de anexar 70% do território da Guiana, rico em petróleo.



O Kremlin é o principal fornecedor de armamentos para a Venezuela.



Em Caracas, Maduro assinou decretos para acelerar o plano de anexação, incluindo a criação de um estado chamado "Guiana Essequiba" e a concessão de cidadania venezuelana aos habitantes da região.



O general Alexis Rodriguez Cabello foi nomeado como a autoridade única do território.



O ministro da Defesa informou o presidente Lula sobre medidas adotadas pelas Forças Armadas, incluindo o envio de dois mil militares e 28 blindados que devem chegar à fronteira em até 10 dias.



Acidente envolvendo um caminhão do Exército brasileiro, a caminho da fronteira com a Guiana, foi relatado, resultando na explosão do veículo e ferimentos em dois militares.



A crise foi levada ao Conselho de Segurança da ONU a pedido da Guiana, mas os países-membros não chegaram a um consenso durante a reunião realizada a portas fechadas nesta sexta-feira.