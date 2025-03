Ouça a mensagem, ofegante, do Papa Francisco. (Veja vídeo no @montesclaroscom, o Instagram da 98FM, no facebook Montesclaroscom Radiomoc e no whatsapp montesclaros.com)

Quinta 06/03/25 - 17h46

O Vaticano divulgou há pouco mensagem de áudio do Papa Francisco.Ele agradece as orações de fiéis e do clero por sua recuperação.Aos 88 anos, vem internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, devido a pneumonia bilateral.Desde então, não fez mais aparições públicas."Sou grato pelas orações pela minha saúde. Acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado", disse, com dificuldade para falar.Seu estado de saúde é considerado estável, sem febre ou novas crises respiratórias, conforme o último boletim do Vaticano.