Papa está sem febre e estável, no entardecer deste sábado

Sábado 01/03/25 - 14h59

Nota do Vaticano, neste sábado ao entardecer, no horário local, sobre a saúde do Papa:





"As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis.



Ele alternou ventilação mecânica não invasiva com longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, mantendo sempre uma boa resposta às trocas gasosas.



O Santo Padre está afebril e não apresenta leucocitose.



Os parâmetros hemodinâmicos sempre permaneceram estáveis; ele continuou se alimentando e fez fisioterapia respiratória regularmente, colaborando ativamente.



Ele não apresentou episódios de broncoespasmo.



O Santo Padre está sempre alerta e orientado.



À tarde, recebeu a Eucaristia, depois se dedicou à oração.



O prognóstico permanece reservado."