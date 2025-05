Trump oferece Domo de Ouro ao Canadá caso o país aceite se anexar aos Estados Unidos

Terça 27/05/25 - 23h34

Donald Trum, declarou nesta terça-feira (27), por meio de sua conta na rede Truth Social, que o projeto de defesa antimísseis conhecido como "Golden Dome" (Domo de Ouro, em tradução livre) terá um custo estimado de US$ 61 bilhões para o Canadá, caso o país opte por adotá-lo.



Segundo Trump, o sistema seria destinado à proteção do território canadense contra possíveis ameaças externas, em especial ataques com mísseis.



O "Golden Dome" é uma referência ao "Iron Dome" (Domo de Ferro), sistema de defesa israelense amplamente conhecido por sua capacidade de interceptar foguetes de curto alcance.



A proposta de um escudo antimísseis para o Canadá ainda não foi confirmada oficialmente por autoridades canadenses.



Até o momento, o governo canadense não comentou as declarações do ex-presidente norte-americano.